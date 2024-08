Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Waldsee

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag 18:00 Uhr und Samstag 09:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Möserweg mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Seat Leon und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Das verursachende Fahrzeug müsste den Spuren zufolge rot sein und im Bereich der Stoßstange Beschädigungen aufweisen. Hinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter T. 0751/803-6666 erbeten.

Weingarten

Nach Unfall abgehauen - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Samstagmorgen einen in der Straße Blumenau geparkten VW Touran am linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll es sich beim verursachenden Fahrzeug ebenfalls um einen VW Touran (Farbe grau) handeln. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter T. 0751/803-6666 erbeten.

Leutkirch im Allgäu

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstagmorgen fuhr ein 24 Jahre alter Fahrer eines Audi auf der K7913 von Ausnang in Richtung Hofs. Vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung von ca. 1,5 Promille kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ortsschild, einer Straßenlaterne und einem Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zusätzlich fest, dass der Fahrer derzeit ein Fahrverbot hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

