Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Markdorf

Brand fordert hohen Sachschaden

Gegen Mitternacht kam es in einer Gaststätte in der Ravensburger Straße zu einem Brand, bei dem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstand. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brach der Brand aus unbekannter Ursache in der Küche der Gaststätte aus und dehnte sich auf die Fassade des unbewohnten Gebäudes aus. Da zunächst die Gefahr bestand, dass der Brand auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus übergreift, wurden dessen Bewohner aufgefordert das Gebäude zu verlassen. Das Übergreifen konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden, so dass am Nachbargebäude lediglich Schäden an den Balkonen durch die Hitzeeinwirkung entstand. Die Bewohner konnten wieder in das Gebäude zurück. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für eine Brandstiftung. Die umliegenden Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot von annähernd 100 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Weiterhin waren vorsorglich Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert worden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Markdorf übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell