PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Meßkirch

Mann leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 37-Jähriger rechnen, der sich am Sonntag kurz nach 15 Uhr im Ortsgebiet an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat und im weiteren Verlauf auf Polizeibeamte losgegangen ist. Nachdem der 37-Jährige den Pkw auf noch unbekannte Weise geöffnet und darin mutmaßlich Betäubungsmittel konsumiert hatte, nahm er die Beine in die Hand und flüchtete. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 37-Jährigen im Rahmen einer Fahndung in der Hauptstraße antreffen. Bereits zu Beginn der Kontrolle verhielt er sich verbal aggressiv und unkooperativ, leistete im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand und griff die Beamten an. Nach einer erneuten Flucht konnten die Polizisten den 37-Jährigen schließlich unter Einsatz von Pfefferspray vorläufig festnehmen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Leibertingen

Auseinandersetzung nach Feier

Noch unklar ist der genaue Hergang einer Auseinandersetzung mehrerer Personen am Sonntag gegen 3.15 Uhr nach einer Feier in Kreenheinstetten. Auf dem Sportplatz kam es zwischen mehreren alkoholisierten Personen zu einem handgreiflichen Streit, bei dem zeitweise laut einer Zeugin bis zu 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 17.15 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Im Gespräch mit dem jungen Mann stellten sie deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Daraufhin gab der 26-Jährige zu, bereits am Morgen und am Abend zuvor mehrere Joints konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf THC an. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 26-Jährige muss nun mit einem Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

