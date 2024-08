Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

21-Jähriger in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

In der Nacht auf Donnerstag nahm die Polizei nach einem Einbruch in eine Apotheke einen Verdächtigen fest.

Am 8.8.2024 gegen 1.40 Uhr hörte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche aus einer Apotheke in der Elisabethenstraße und verständigte deshalb die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheiben der Apotheke eingeschlagen waren und konnten kurz darauf einen Mann beim Verlassen des Gebäudes festnehmen.

Der 21 Jahre alte Drogenkonsument, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, wurde am darauffolgenden Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt, der gegen den wohnsitzlosen Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erließ. Der 21-jährige Deutsche befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

