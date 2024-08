Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Unfall beim Überqueren der Straße

Leicht verletzt wurden drei Jungen am Sonntag in Heidenheim a.d. Brenz.

Der mutmaßliche Unfallbeteiligte fuhr mit seinem Auto weiter, konnte aber später ermittelt werden.

Kurz nach 20.30 Uhr war ein 50-Jähriger in der Werner-Walz-Straße unterwegs. Der Fahrer des VW fuhr in Richtung Wilhelmstraße. Im Bereich der Einmündung stieß der VW mit einem 13-jährigen Fahrer eines E-Scooter zusammen. Der und ein 14-jähriger Mitfahrer, der zum Unfallzeitpunkt auch auf dem Roller stand, wurden von dem Auto erfasst, als sie die Straße überquert hatten. Die beiden Jungen fuhren offenbar noch kurz zuvor auf dem Radweg entlang der Wilhelmstraße. Allerdings waren sie entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, so die Polizei. Neben dem E-Scooter lief noch ein Elfjähriger. Auch der wurde offenbar von dem Pkw leicht erfasst. Die beiden Fahrenden auf dem E-Scooter und der Elfjährige stürzten auf die Straße. Dabei zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei weiter berichtet, stieg der Fahrer des VW wohl aus und schaute nach den Gestürzten. Nach einem kurzen Gespräch, bei dem er sich um etwaige Verletzungen erkundigte, stieg der Autofahrer wieder ein und fuhr weiter. Die Jungen ließ er zurück. Der Rettungsdienst kam mit zwei Krankenwagen samt Notarzt. Nach einer Behandlung vor Ort konnten die Leichtverletzten an ihre Eltern überstellt werden. Die waren bereits verständigt und kamen an die Unfallstelle. Der Fahrer des VW konnte wenig später im Stadtgebiet Heidenheim durch eine Streife der Polizei angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang sowie ein mögliches Fehlverhalten der Fahrenden auf dem E-Scooter. An dem VW und dem Elektrokleinstfahrzeug ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

