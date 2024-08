Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Bei Diebstahl gescheitert

Ein Unbekannter versuchte am Montag in Geislingen ein Quad zu stehlen.

Am Bahnhofsparkplatz stellte der 45-Jährige sein Quad gegen 16 Uhr ab. Als er um 21.40 Uhr zu seinem Gefährt zurückkehrte, sah er Beschädigungen. So waren die Kabel herausgerissen und das Zündschloss wurde entfernt. Ein Unbekannter hatte vermutlich versucht, die Chongqing Shineray kurzzuschließen und zu stehlen. Dies misslang ihm offenbar oder der Täter wurde bei der Tatausführung gestört. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07331/93270 entgegen. Am Quad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

