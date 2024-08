Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zwei Wertstoffcontainer brennen

Am Mittwoch zündeten Unbekannte in Geislingen zwei Container an.

Ulm (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldete ein Zeuge gegen 03.00 Uhr zwei brennende Wertstoffcontainer in der Brunnenstraße. Die Polizei und die Feuerwehr Geislingen rückten zum dortigen Skaterpark aus. Die zwei Container für Dosen waren in Vollbrand und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei Geislingen vermutet Brandstiftung und hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe sind nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geislingen unter 07331/93270 entgegen.

++++1592642(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell