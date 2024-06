POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Weißer BMW gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Roßdorf-Gundernhausen (ots) - Am Mittwoch (05.06.) kam es auf der Hauptstraße in Roßdorf - Gundernhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 17:30 Uhr eine 81-jährige Roßdörferin mit ihrem Mercedes die Hauptstraße aus Groß-Zimmern kommend in Fahrtrichtung Roßdorf. In diesem ...

mehr