LPI-NDH: Pkw fährt auf Funkstreifenwagen auf - Polizeibeamter verletzt

Nordhausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag sprengten Unbekannte den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses am Weinberg. Die Anwohner nahmen gegen 00.30 Uhr einen lauten Knall wahr. Der Briefkasten wurde völlig zerstört. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0002842 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

