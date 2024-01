LPI-NDH: Briefkasten gesprengt

Nordhausen (ots) - Wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Mittwochabend in Nordhausen. Unbekannte brachten gegen 23.30 Uhr in der Straße An der Bleiche Pyrotechnik unmittelbar an einem abgestellten Pkw zur Umsetzung. Der Audi wies dadurch Rußanhaftungen auf, blieb aber unbeschädigt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben, die in Richtung ...

