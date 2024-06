Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (29.05.) sucht die Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr hatte der Besitzer eines grauen VW Golf seinen Wagen auf dem Parkplatz des Kaufland-Parkplatzes in der Rudolph-Diesel-Straße abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden im Frontbereich des Fahrzeuges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem bislang noch unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41310 in Verbindung zu setzen.

