BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Duo beschädigt Geldkassetten und flüchtet mit Beute

Dessau (ots)

Am Dienstag, den 9. Januar 2024 vernahm ein Zeuge gegen 04:00 Uhr im Hauptbahnhof Dessau Hebel- und Aufbruchsgeräusche. Diese kamen aus der Haupthalle. Beim Betreten des Bahnhofgebäudes bemerkte er zwei männliche Personen, welche an mehreren Münzbehältern der Bahnhofstoiletten manipulierten und das Bargeld entwendeten. Bei Er-kennen des Zeugen flüchtete das Duo über die Haupthalle. Beide Tatverdächtige sollen circa 175-180 Zentimeter groß und 25-30 Jahre alt sein. Einer der Männer war mit einer schwarzen Jeans und einer Daunenjacke in selbiger Farbe gekleidet. Der andere Tatverdächtige trug eine braune Hose, eine weiße Daunenjacke und hatte einen rötlichen Vollbart. Durch ihr Agieren entstand allein ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und benötigt die Unterstützung der Bevölkerung: Wer hat am 9. Januar gegen 04:00 Uhr Personen im oder in der Nähe des Hauptbahnhofes gesehen, auf die die Beschreibung passt und eventuell mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

