Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf-Gundernhausen, Verkehrsunfall mit verletztem Kind, Zeugen gesucht

Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Am Mittwoch (05.06.) kam es auf der Hauptstraße in Roßdorf - Gundernhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 17:30 Uhr eine 81-jährige Roßdörferin mit ihrem Mercedes die Hauptstraße aus Groß-Zimmern kommend in Fahrtrichtung Roßdorf. In diesem Bereich fuhr ein 7-jähriges Kind aus Roßdorf mit seinem Fahrrad auf die Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der heranfahrenden Fahrzeugführerin. Das Kind wurde leicht verletzt und musste vorsorglich in einem umliegenden Krankenhaus untersucht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der PSt. Ober-Ramstadt unter 06154-63-300 zu melden. Berichterstatter: Kislinsky, PHK

