POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Gegen Hauswand gekracht

Betrunken und ohne Führerschein hat eine Autofahrerin am Montag in Geislingen einen Unfall verursacht.

Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 36-Jährige in der Fischerstraße. Dabei hatte sie wohl nicht aufgepasst und stieß beim Rückwärtsfahren gegen ein Gebäude. Das hatte die Hausbesitzerin mitbekommen und verständigte die Polizei. Eine Streife kam und nahm den Unfall auf. Dabei stellten sie fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Mit knapp 2 Promille hatte die Fordfahrerin deutlich zu viel intus. Die 36-Jährige musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Außerdem konnten die Beamten feststellen, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Doch damit war noch nicht genug. Die Frau hatte sich betrunken ans Steuer gesetzt, obwohl sich ihr Kind mit im Fahrzeug befand. Das war zum Unfallzeitpunkt wohl nicht oder nicht richtig gesichert. Der Rettungsdienst untersuchte das Mädchen. Das hatte Glück und blieb unverletzt. Nun muss die Fahrerin gleich mit mehreren Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Schaden am Ford wird auf rund 2.000 Euro und der an der Hauswand wird ca. 3.000 Euro geschätzt.

