Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pedelec-Fahrer übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 36 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 7 Uhr in der Meersburger Straße zugezogen. Eine 66-jährige VW-Fahrerin übersah den entgegenkommenden Radler offenbar, als sie von der Meersburger Straße nach rechts in die Schmalegger Straße abbog. Der 36-Jährige stürzte und erlitt Schürfwunden. Der Sachschaden fiel gering aus.

Wilhelmsdorf

Kirche beschmiert

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 9 und 21 Uhr die Kirche St. Martinus in Esenhausen verunstaltet. Die Täter brachten eine bislang unbekannte Flüssigkeit auf die kupferne Haupteingangstür auf und beschmierten das Gemäuer. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt der Polizeiposten Altshausen, der wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Bad Waldsee

Auto landet auf Dach - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 6.40 Uhr auf der L 275 zwischen Haslach und Bad Waldsee ereignet hat. Der 32-jährige Fahrer eines BMW kam mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinab und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Sowohl der 32-Jährige als auch sein 21 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Um den BMW kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Argenbühl

Ins Schleudern geraten - Fahrer mit knapp drei Promille unterwegs

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Audi-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 23 Uhr auf der B 12 rechnen. Der 45-Jährige war von der Dorenwaid kommend in Richtung der Bundesstraße unterwegs und bremste an der Einmündung mutmaßlich alkoholbedingt so stark ab, dass die Reifen blockierten und er Wagen über die Straße rutschte. Im gegenüberliegenden Graben kam der Audi schließlich zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine alarmierte Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik die Folge war. Der Audi, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wurde vom Abschleppdienst geborgen. Der 45-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Den Führerschein des Mannes konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da der 45-Jährige diesen eigenen Angaben zufolge verloren haben soll.

Leutkirch

Mit Einkaufswagen gegen Auto geprallt - Polizei sucht Zeugen

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Kunde am Montag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr an einem Opel Corsa hinterlassen hat. Der Opel stand zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden, als der Unbekannte der Spurenlage zufolge mit einem Einkaufswagen gegen den Wagen prallte und sich im Anschluss aus dem Staub machte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Vorfalls mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Leutkirch

Ausweichmanöver endet in Graben

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 6.30 Uhr auf der L 260 entstanden. Angaben eines 18-jährigen Audi-Fahrers zufolge kam ihm zwischen Altmannshofen und Leutkirch der Lenker eines schwarzen Skoda mittig auf der Fahrbahn entgegen. Der 18-Jährige wich nach rechts aus, kam in der Folge ins Schleudern und fuhr in den Entwässerungsgraben. Glücklicherweise blieb der 18-Jährige unverletzt. Während an dem Audi Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, fuhr der Skoda-Fahrer weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfall und dem Fahrer des schwarzen Skoda nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Aichstetten

Mit über zwei Promille hinterm Steuer

Deutlich über zwei Promille hatte eine 48-jährige Autofahrerin intus, die eine Polizeistreife am Montag kurz nach 21 Uhr bei Aichstetten gestoppt hat. Nachdem ein Vortest den recht hohen Wert anzeigte, musste die 48-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell