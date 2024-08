Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Automaten an SB-Waschanlagen aufgebrochen

Unbekannte haben sich in der Nacht auf Montag an den Automaten von SB-Waschanlagen zu schaffen gemacht und Bargeld sowie Wertmünzen gestohlen. Zwischen 23.30 Uhr und 1.15 Uhr hebelten die Täter in der Zeppelinstraße in Meckenbeuren drei Automaten auf. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag, der Sachschaden wird wesentlich höher geschätzt. Auch in der Tannenburgstraße in Unterraderach war mindestens ein Dieb aktiv. Gegen 0.30 Uhr brach er drei Automaten mit einem Werkzeug auf und entnahm Bargeld im zwei- bis dreistelligen Bereich. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass Tatzusammenhang besteht. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 an den Polizeiposten Meckenbeuren oder unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Verursacher unter Drogen

Nach einem Auffahrunfall am Montag gegen 10 Uhr in der Maybachstraße ermittelt die Polizei gegen den 23 Jahre alten Verursacher. Ein 56 Jahre alter BMW-Fahrer war in Richtung Colsmanstraße unterwegs und musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der 23-Jährige zu spät und fuhr dem Wagen mit seinem BMW auf. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung des jungen Mannes, weshalb die Polizisten einen Vortest veranlassten. Weil dieser positiv auf THC reagierte und der 23-Jährige angab, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Der Sachschaden fiel eher gering aus, verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

Langenargen

Münzautomat aufgebrochen

Den Münzautomaten einer öffentlichen Toilette am Bahnhof haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aufgebrochen. Die Tat, bei der es die Diebe offenbar auf das Münzgeld abgesehen hatten, ereignete sich zwischen Freitag und Montagmorgen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt und wie viel Geld die Unbekannten erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Meckenbeuren

Vorfahrtsunfall

Eine schwer verletzte Person und rund 16.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr in Sibratshaus ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Mazda-Fahrer war auf der Mariabrunner Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Schloßstraße nach links einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links aus Lochbrücke nahenden 23-jährigen BMW-Fahrerin. Infolge der Kollision geriet der BMW ins Schleudern, überfuhr die dortige Querungshilfe samt der Beschilderung und kam nach mehreren Metern auf dem Radweg neben der Straße zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte die schwer verletzte junge Frau nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der Mazda-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war bis etwa 18.45 Uhr teilweise voll gesperrt.

Salem

In Geschäft eingebrochen

Einbrecher haben sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Zutritt zu einem Paketshop in der Bodenseestraße verschafft. Über ein Fenster gelangten sie in den Holzanbau des Gebäudes und öffneten dort mehrere Pakete. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise von Personen, die zwischen 17 Uhr und 4.15 Uhr im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 an den Polizeiposten Salem zu wenden.

Meersburg

Eskalierter Streit

Zu einem Beziehungsstreit wurde die Polizei Überlingen am Montag gegen 19 Uhr in die Schützenstraße gerufen. Wie sich herausstellte, war zwischen einer 23-Jährigen und ihrem 25 Jahre alten Freund ein länger andauernder Disput eskaliert, den folgenden Streit trugen beide lautstark auf offener Straße aus. Beim Eintreffen der Streife hatte der Mann bereits das Weite gesucht und konnte am Abend nicht mehr angetroffen werden. Die Frau pustete bei der Anzeigenaufnahme über zwei Promille. Ihre Begleiterin, die ebenfalls in den Streit involviert gewesen sein soll, hatte rund 1,6 Promille intus. Beide Frauen klagten über leichte Blessuren, wollten sich mutmaßlich alkoholbedingt jedoch nicht vom Rettungsdienst behandeln lassen. Der Hergang der körperlichen Auseinandersetzung ist aktuell nicht näher bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge droht sowohl der 23-Jährigen als auch dem 25-Jährigen eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell