POL-DADI: Darmstadt - Eberstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bischofsheim (ots) - Nachdem am Dienstag (03.09.), in der Zeit zwischen 10.30 und 14.00 Uhr, ein Kleintransporter in der Berliner Straße in den Fokus Krimineller geraten war, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge machten sich die Täter an einer Scheibe zu schaffen und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge im Wert von über 2000 Euro und ...

mehr