Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Stadtbahn

Stuttgart-West (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (25.08.2024) gegen 13.35 Uhr auf der Kreuzung Schloss-/Silberburgstraße ereignet hat. Eine 74-jährige Lenkerin eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die Schlossstraße von der Bebelstraße kommend in Richtung Berliner Platz, als sie auf Höhe der Silberburgstraße verbotswidrig nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine von hinten nahende Stadtbahn der Linie U2 und es kam zur Kollision. Die 74-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl ihr Mitfahrer als auch alle Insassen in der Stadtbahn blieben bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen, die SSB richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell