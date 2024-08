Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Ampelmast geprallt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Neugereut (ots)

Zwei Verletzte und zirka 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (25.08.2024) in der Kormoranstraße ereignet hat. Ein 21-jähriger Lenker eines Pkw Opel Corsa war gegen 05.15 Uhr vom Seeblickweg kommend in Richtung Pelikanstraße unterwegs, als er auf Höhe des Rohrdommelwegs aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast prallte. Seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme gab der 21-Jährige an, er habe einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen müssen und sei deshalb von der Fahrbahn abgekommen. Deshalb werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

