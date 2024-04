Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Wienstraße brachen Unbekannte am Montag ein, bei zwei weiteren Häusern waren die Täter nicht erfolgreich.

Einen Einbruch in der Wienstraße nahmen die Ermittler am Montag auf. Demnach schlugen bisher Unbekannte in der Zeit von Montagvormittag (8:00 Uhr) bis zum frühen Abend (17:30 Uhr) ein Fenster des Hauses ein und durchsuchten dieses. Anschließend konnten die Täter mit Schmuck als Beute entkommen.

Bei zwei weiteren Häusern - ebenfalls in der Wienstraße - waren die Täter nicht erfolgreich. In beiden Fällen wurden die Häuser am vergangenem Wochenende aufgesucht, die Diebe scheiterten aber an der Sicherung.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (539064)

