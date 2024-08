Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (23.08.2024) einen 26-jährigen Mann festgenommen, der versucht haben soll, einen 46-Jährigen Mann zu berauben. Der 46-Jährige war gegen 16.00 Uhr auf der Königstraße auf Höhe der Hausnummer 18 unterwegs, als er zunächst von dem 26-Jährigen angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs zog der 26-Jährige einen zirka 20 Zentimeter langen Schraubendreher, stach in Richtung des 46-Jährigen und versuchte den Stoffbeutel an sich zu nehmen. Der 46-Jährige konnte den Stichbewegungen ausweichen, wobei der Trageriemen des Stoffbeutels riss. Anschließend konnte der 26-jährige Somalier festgenommen werden und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 24.08.2024 einem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell