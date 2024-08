POL-S: Gartenhütte niedergebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagabend (23.08.2024) auf einem Balkon eines Gebäudes an der Ruiter Straße ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Bewohner der Ruiter Straße meldeten gegen 18.00 Uhr einen Brand auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Als die alarmierte Feuerwehr das Feuer löschte, hatte es bereits auf die Dämmung des Daches übergegriffen, so dass ein Schaden von über 150.000 Euro entstand. Anwesende ...

