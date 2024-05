Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin schwer verletzt

Olpe (ots)

Eine 81-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag (23.05.2024) gegen 17:30 Uhr bei einem Unfall auf der "Pannenklöpperstraße" schwer verletzt. Eine 39-jährige Autofahrerin wollte von einem Grundstück über den Gehweg hinaus in die Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 81-Jährigen. Die Frau kam zu Fall und zog sich hierbei ihre Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand keine sichtbare Beschädigung.

