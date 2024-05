POL-OH: Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen

Fulda (ots) - Sachbeschädigung an Wahlplakaten Fulda/Eichenzell. Am Freitag (03.05.) wurde festgestellt, dass Unbekannte Wahlplakate in der Keltenstraße und der Goethestraße in Fulda mit Farbe beschmiert hatten. Auch Farbschmierereien an Wahlplakaten in der Fuldaer Straße in Eichenzell wurden am Freitag der Polizei gemeldet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

