Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-KR 14 eines weißen Hyundai Tucson entwendeten Unbekannte am Freitag (03.05.). Zur Tatzeit, zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz im Bereich des Bahnhofs in der Poststraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell