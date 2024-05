Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1.) Heringen - Am Donnerstag (02.05.) in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr parkte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen seinen blauen Pkw VW Golf, auf dem Parkplatz des Logo-Getränkemarktes "Im langen Roth". Anschließend fuhr der Pkw-Fahrer zu einer weiteren Anschrift. Dort bemerkte er erst die Beschädigungen durch Kratzer an der hinteren rechten Tür sowie am Kotflügel. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den geparkten Pkw des 48-Jährigen. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2.) Bad Hersfeld - Am Donnerstag (02.05.) befuhr ein 8-jähriger Junge aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrrad gegen 13.00 Uhr den kombinierten Fuß- und Radweg auf der Kahuser Straße aus Richtung Bommhutsweg in Richtung Solztalstraße. Ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Eiterfeld befuhr den Solztalradweg in Sorga aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Malkomes. Auf Höhe der Kathuser Straße missachtete der 62-Jährige das Straßenzeichen 206 (Halt! Vorfahrt gewähren) und kollidierte mit dem von rechts kommenden Kind, worauf dieses stürzte und sich leicht verletzte. Eine Unfallzeugin notierte sich die Personalien des 62-jährigen Fahrradfahrers und begleitete den leicht verletzten Jungen sowie dessen Zwillingsbruder an die Wohnanschrift der Eltern. Es entstand leichter Sachschaden am Fahrrad des Kindes in Höhe von 20 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell