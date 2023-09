Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Treppenraum verraucht

Essen-Schonnebeck, Hofkamp, 27.09.2023, 23:30 Uhr (ots)

Gestern, am 27.09.2023, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Essen über den Notruf 112 informiert, dass es in der Straße Hofkamp zu einem Brandereignis in einem Keller gekommen war. Die Anrufenden berichteten von einer starken Rauchentwicklung aus dem Keller, wodurch auch der Treppenraum bereits verraucht war. Sofort wurden umfangreich Kräfte der Feuerwehr, sowie des Rettungsdienstes entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einheiten hatten glücklicherweise alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps unter Atemschutz ein zur Kontrolle des Gebäudes und zur Brandbekämpfung ein. Mit einem handgeführten Strahlrohr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde das Gebäude durch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen entraucht. Im betroffenen Bereich des Kellers waren unter anderem Akkus für den Modellbau gelagert. Ob diese zu dem Brandereignis führten, ist unklar. Eine Brandursachenermittlung wird durch die Polizei durchgeführt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, diversen Sonderfahrzeugen, dem Führungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg, sowie dem Rettungsdienst für rund zwei Stunden im Einsatz. (CS)

