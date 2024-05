POL-OH: Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Polizeipräsidium Osthessen

Ludwigsau. Am Freitag (04.05.) befuhr gegen 13:10 Uhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra mit ihrem Ford die Hersfelder Straße in Ludwigsau aus Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Bebra. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra folgte mit ihrem Audi. Auf Höhe der Hersfelder Straße 27 musste die 38-jährige Fahrerin verkehrsbedingt stark bremsen. Die 18-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß, wodurch die vorausfahrende Fahrerin leicht verletzt wurde. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

