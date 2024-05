Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Bike gestohlen - Portemonnaie unterschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

E-Bike gestohlen

Schlitz. Von der Terrasse eines Wohnhauses in der Straße "Auf der Zinn" entwendeten Unbekannte am Mittwoch (24.04.), zwischen 3 Uhr und 5 Uhr, ein E-Bike der Marke Husquarna. Das Fully hat einen Wert von rund 5.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Portemonnaie unterschlagen

Alsfeld. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Löbergasse verlegte ein 84-jähriger Mann nach aktuellem Kenntnisstand am Samstagmittag (04.05.) seine Geldbörse. Als er den Verlust bemerkte, war der Geldbeutel bereits nicht mehr aufzufinden, sodass aktuell davon ausgegangen werden muss, dass Unbekannte das Portemonnaie in dem Geschäft im Bereich einer Frischetheke unberechtigt an sich nahmen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell