POL-OE: Zwei Verletzte bei Unfall mit E-Bikes

Lennestadt (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am späten Dienstagabend (21.05.2024) gegen 23:15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Obervalbert aus. Aus bislang unbekannter Ursache war in dem Badezimmer des Erdgeschosses ein Brand ausgebrochen. Unter anderem wird nun durch einen Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe zu untersuchen sein, ob auch ein technischer Defekt an einem Heizlüfter ursächlich gewesen sein könnte. Durch das Feuer entstand ein ...

