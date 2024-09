Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Bränden und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat nach Bränden in der Nacht zum Mittwoch (4.9.) die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 23.30 Uhr und 3 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten insgesamt fünf Brände im Darmstädter Martinsviertel. In der Vogelsbergstraße, Pankratiusstraße und Kranichsteiner Straße hatten Müllcontainer Feuer gefangen. In der Gutenbergstraße und Lauteschlägerstraße standen zwei Roller und ein Motorrad in Flammen. Die sofort herbeigeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Brände löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen verliefen noch ohne Erfolg. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden. Ein Tatzusammenhang mit gleichgelagerten Fällen in der Nacht zuvor liegt nahe. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

