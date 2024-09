POL-DA: Lampertheim: Drogen im Gebüsch/Polizeistreife nimmt zwei Verdächtige fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Dienstag (03.09.), in der Zeit zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte aus einem grauen Transporter, der in der Stresemannstraße abgestellt war, diverse Werkzeuge. Insgesamt wird der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Bischofsheim ist mit dem Sachverhalt betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges ...

