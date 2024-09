Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht, verlängerte Bahnstraße/B44, "McDonaldskreuzung"

Riedstadt (ots)

Am Dienstag, 03.09.24 gegen 16:30 stand ein weißer KIA aus Erfelden kommend auf der Geradeausspur in Richtung Goddelau an der rot zeigenden Ampel der "McDonalskreuzung". Als der 62jährige Fahrer aus Goddelau bei der einsetzenden Grünphase anfuhr, fuhr ihm ein Pkw aus Richtung Erfelden kommend, auf. Statt seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen, legte der Fahrer des auffahrenden Fzg's den Rückwärtsgang ein, fuhr eine kurze Strecke zurück, wendete sein Fzg, und fuhr in Richtung Erfelden davon.

Der Sachschaden am KIA wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall geben könnten oder diesen sogar beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell