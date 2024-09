Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt: Unfall nach Überholmanöver an Engstelle

Ober-Ramstadt (ots)

Am Dienstag, 03.09.2024 kam es gegen 08:25 Uhr auf der B 426 Ortsumgehung Ober-Ramstadt kurz nach der Kreuzung Darmstädter Straße zur Landesstraße 3099 in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Nach Angaben der zwei beteiligten Fahrer seien diese nach der Verengung von zwei auf eine Fahrspur durch einen dritten Autofahrer überholt worden. Dieser sei vor dem vorderen Beteiligten so dicht eingeschert, dass dieser bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies wurde durch den dahinterfahrenden Beteiligten zu spät gesehen, sodass es zum Auffahrunfall kam. Das überholende Auto setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher werden von der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefon 06154-63300 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell