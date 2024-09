POL-DADI: Darmstadt - Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Personenschaden

Darmstadt (ots) - Großes Glück hatte ein 1-jährges Kind bei einem Sturz aus dem 2. Stock eines Anwesens in der Otto-Röhm-Straße. Gegen 13.40 Uhr am Mittwochmittag (4.9.) meldeten sich Zeugen über Notruf und gaben an, dass ein Kleinkind aus dem Fenster gefallen sei. Sofort alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um das Mädchen. Nach ersten Erkenntnissen zog es sich keine ernsthaften Verletzungen zu. Das ...

