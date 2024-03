Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (116/2024) Sachbeschädigung in Bad Sachsa - Außenspiegel von geparktem Passat abgetreten, Täter flüchtig

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Talstraße, Höher Hausnummer 4 Nacht zum 3. März 2024

BAD SACHSA (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zum 3. März (Sonntag) in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) den rechten Außenspiegels eines an der Talstraße geparkten VW Passat abgetreten. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 4. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von vermutlich ca. 150 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg, Telefon 05524/963-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell