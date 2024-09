Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots)

Montagmorgen gegen 07:00 Uhr stürzte in Erfurt ein Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Der 46-Jährige war mit seinem Fahrrad in der Auenstraße in Richtung Nordpark unterwegs gewesen, als ihn etwas blendete. Daraufhin übersah er ein Hindernis auf der Fahrbahn, kam zu Fall und überschlug sich. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (SE)

