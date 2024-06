Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Brand

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Abend des 13.06.2024 kam es zu einem Pkw-Brand auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Goslarschen Landstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge stellte ein 46-jähriger Notfallsanitäter gegen 21.10 Uhr fest, dass das Stoffdach eines dort abgestellten Cabriolets in Brand geraten war. Eigene Löschversuche schlugen fehl. Das im weiteren Verlauf in Vollbrand geratene Fahrzeug wurde schließlich durch die Berufsfeuerwehr Hildesheim abgelöscht. Zwei unmittelbar daneben abgestellte Pkw wurden durch Brandzehrung ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Einsatzabarbeitung ergaben sich Hinweise auf einen vor Ort anwesenden 53-jährigen aus dem Landkreis Holzminden, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und einräumte, den Pkw in Brand gesetzt zu haben. Den 53-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Brandstiftung. Er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell