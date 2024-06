Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag, dem 13.06.2024 gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Hildesheimer mit seinem VW Fox den Lerchenkamp in Hildesheim - aus Richtung des Kreuzungsbereichs B6 kommend - in östliche Fahrtrichtung. Er hatte im weiteren Verlauf vor, nach links in die Lavesstraße abzubiegen. Der 63-jährige vorfahrtberechtigte Fahrer eines 750ccm Honda-Choppers aus Hildesheim kam ihm zu diesem Zeitpunkt auf dem Lerchenkamp entgegen.

Vermutlich aufgrund einer fehlerhaften Entfernungseinschätzung bog der VW-Fahrer knapp vor dem von vorn herannahenden Motorradfahrer ab. Es kam hierbei zu einer Kollision mit Vollkontakt, bei der der Motorradfahrer mit großer Wucht in die linke Karosserieseite des VW Fox hineinfuhr, von seinem Fahrzeug geschleudert wurde und zu Boden stürzte.

Der beteiligte Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Er zog sich mehrere Frakturen und Prellungen zu und wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Hildesheimer Krankenhaus transportiert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadens-Gesamtsumme wird auf 12.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die BF Hildesheim und ein beauftragtes Privatunternehmen beseitigt. Es kam zu geringen Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

