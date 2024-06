Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Diebstahl von Baumaterial

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Rössing (tko) In der Zeit vom 07.06.2024, 14.00 Uhr, bis 10.06.2024, 17.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl im Bereich einer Baustelle in der Straße Zum Klay. Unbekannte Täter entwendeten in diesem Zeitraum diverse Schalbretter samt Zubehör, sog. Pinnen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

