Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 36-Jähriger verursacht Unfall auf B3

Karlsruhe (ots)

Ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 36 Jahre alter Mann verursachte am Sonntagabend auf der Bundesstraße 3 bei Grötzingen einen Verkehrsunfall.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 36-Jährige am Steuer eines Ford Fiesta gegen 19:15 Uhr auf der B3 von Durlach in Richtung Grötzingen. In einer Kurve geriet der Fahrer offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei kippte das Fahrzeug auf die Seite, wo es im Grünstreifen liegen blieb. Der Pkw-Lenker sowie seine 32-Jährige Beifahrerin blieben ersten Feststellungen zufolge unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Unfallfahrer zeigte rund 2 Promille an. Außerdem ergab ein Urintest ein positives Ergebnis auf mutmaßlich eingenommene Betäubungsmittel. Da der 34-Jährige darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird er sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell