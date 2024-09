Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bewohner überrascht Einbrecher - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitagmorgen in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 07.30 Uhr vermutlich über ein geöffnetes Fenster Zutritt in eine Wohnung in der Neureuter Flughafenstraße. Auf seinem Beutezug nahm der Dieb diversen Schmuck an sich. Als der Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam wurde, flüchtete der Täter durch das geöffnete Fenster und fuhr anschließend auf einem E-Scooter davon.

Der männliche Täter soll ca. 16 - 25 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare, einen Oberlippenbart und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Der Unbekannte soll eine dunkle Jacke sowie blaue Jeans getragen haben.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell