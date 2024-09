Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad-Langensteinbach - Zwei Verletzte nach gefährlicher Körperverletzung - Polizeihubschrauber im Einsatz

Karlsruhe (ots)

Zwei junge Männer wurden in der Nacht zum Samstag nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Langensteinbach mit mehreren Stichverletzungen verletzt. Zwei mutmaßliche Tatverdächtige konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es am frühen Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu Streit zwischen mehreren Personen am Sportplatzgelände in Karlsbad-Langensteinbach gekommen sein. Im Verlauf von körperlichen Auseinandersetzungen, trugen zwei 18- und 19 Jahre alte Männer mehrere Stichverletzungen davon, die in Krankenhäuser behandelt werden mussten. Beide Verletzte befinden sich nach aktuellen Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, führte noch in der Nacht zur vorläufigen Festnahme von zwei 20 und 22 Jahre alten mutmaßlichen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach möglichen weiteren Beteiligten dauern derzeit noch an.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell