POL-KA: (KA) Bruchsal - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Karlsruhe (ots) - Eine 13-Jährige wurde am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in Sulzfeld von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte das Mädchen gegen 13:10 Uhr in der Hauptstraße einen Zebrastreifen. Ein 18-jähriger Autofahrer, der in Richtung Eppingen unterwegs war, übersah das junge ...

