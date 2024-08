Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogenkauf missglückt? - Geschlagen und mit Pfefferspray attackiert - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. August) sollen zwei Unbekannte einen Mann zunächst mit Faustschlägen und dann mit Pfefferspray am Dortmunder Hauptbahnhof angegriffen haben. Bundespolizisten stellten den Geschädigten fest.

Kurz nach Mitternacht bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Dabei wurden sie auf zwei Bahnmitarbeiter aufmerksam, welche am Nordausgang einen Mann betreuten. Dieser wies gerötete Augen auf. Die Beamten befragten den 20-Jährigen. Er gab an, dass er wenige Minuten zuvor habe Drogen kaufen wollen. Er habe einen 10 Euro-Schein herausgeholt und diesen an den Verkäufer übergeben. Zwei Männer sollen dann plötzlich auf ihn eingeschlagen und ihn mit einem Pfefferspray attackiert haben. Dabei sollen die Fremden ihm Bargeld in Höhe von 70,- Euro entrissen haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet seien.

Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an, da der Geschädigte über Atemnot und Sehbeeinträchtigung klagte. Einsatzkräfte der Polizei Dortmund fahndeten zu dem im Nahbereich nach den zwei flüchtigen Tatverdächtigen, jedoch ohne Erfolg. Eine Mitnahme des Dortmunders in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung war nicht notwendig.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes gegen die Unbekannten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell