POL-KA: (KA) Sulzfeld - Mädchen an Fußgängerüberweg von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Eine 13-Jährige wurde am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in Sulzfeld von einem Pkw erfasst und leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte das Mädchen gegen 13:10 Uhr in der Hauptstraße einen Zebrastreifen. Ein 18-jähriger Autofahrer, der in Richtung Eppingen unterwegs war, übersah das junge Mädchen offenbar und erfasste sie mit seinem Pkw, sodass sie über die Windschutzscheibe zu Boden geschleudert wurde. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 13-Jährige nach derzeitigem Sachstand leichte Verletzungen zu. Sie wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

