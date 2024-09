Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 38-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Karlsruher Innenstadt wurde am Montagmittag ein 38-jähriger Mann schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand führte ein Arbeiter gegen 14:10 Uhr auf einem Baustellengelände in der Straße Zirkel Baggerarbeiten durch. Als der Bauarbeiter offenbar einen Betonpfeiler anheben wollte, kippte der Bagger zur Seite und verletzte einen in der Baugrube stehenden 38-Jährigen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Sachstand nicht. Auch der Baggerführer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Verkehrspolizei Karlsruhe die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell