Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Karlsruhe (ots)

Nach einem Raubdelikt auf einen 76-jährigen Mann am Freitagvormittag in der Karlsruher Weststadt sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten drei Männer gegen 10:00 Uhr ein An- und Verkauf Geschäft in der Yorckstraße. Nachdem sie sich vom Inhaber zunächst Waren präsentieren lassen hatten, gingen sie ihn unvermittelt körperlich an und flohen daraufhin mit dem erbeuteten Raubgut.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Einer der Täter sei zwischen 55 und 60 Jahren alt, circa 180 cm groß und kräftig. Er war dunkel gekleidet. Die beiden anderen Unbekannten seien zwischen 35 und 40 Jahren alt, 175 cm groß und schlank. Auch diese beiden Männer waren dunkel gekleidet. Die Flüchtigen sprachen offenbar gebrochen Deutsch mit osteuropäischen Akzent, führten eine dunkle Tasche mit sich und seien nicht maskiert gewesen.

Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Gold und Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Anja Hamerski, Pressestelle

