POL-UL: (GP) Geislingen - Gebäude fängt Feuer

Dachstuhl geht nach Renovierungsarbeiten in Flammen auf

Ulm (ots)

Am Dienstag wurden der Feuerwehr und der Polizei gegen 18 Uhr mitgeteilt, dass im Bereich Ziegelhütte der Dachstuhl eines Gebäudes in Vollbrand steht. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass am Nachmittag Renovierungsarbeiten ausgeführt wurden. Durch diese hatte sich der Dachstuhl des Gebäudes vermutlich nachträglich selbst entzündet. Die anwesenden Feuerwehren konnten das Übergreifen des Feuers auf das restliche Gebäude verhindern. Personen kamen ebenfalls nicht zu schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich bislang auf vermutlich 150.000 Euro. Die Ermittlungen durch die Polizei dauern an. Die Kreisstraße 7313 musste während der Löscharbeiten für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit 85 Personen vor Ort.

