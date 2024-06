Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei überwacht Umleitungsstrecken

Mehrere Verstöße stellte die Polizei am Dienstag bei Geislingen fest.

Regelmäßig überwacht die Polizei die von Verkehrsteilnehmern genutzten Umleitungsstrecken anlässlich der Sanierungsarbeiten auf der B10. So wurde am heutigen Dienstag die Kreisstraße 1440 zwischen Türkheim und Wittingen überwacht. Aufgrund der engen Fahrbahnverhältnisse ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt. Insgesamt wurden acht Autofahrer beanstandet, die sich nicht an das Tempolimit hielten und bis zu 32 km/h zu schnell fuhren. Ebenso wurde ein Lasterfahrer beanstandet, der trotz Durchfahrtsverbot über 3,5 Tonnen die Strecke nutzte.

